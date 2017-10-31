Пять городов, включая Москву, завершили подготовку всех объектов к ЧМ-2018

Вице-премьер РФ Виталий Мутко сообщил, что пять российских городов, включая Москву, завершили подготовку всех объектов к чемпионату мира 2018 года.

- Мы находимся в завершающей стадии подготовки. Большинство программ в регионах находятся в финальной стадии завершения, - цитирует "Р-Спорт" Мутко. - У нас очень жесткие сроки: к 1 апреля нам необходимо выполнить всю работу. А с 1 апреля до середины мая оргкомитет должен на всех объектах заехать с точки зрения создания временной инфраструктуры, безопасности. То есть все объекты уже должны быть в середине мая полностью сданы оргкомитету ФИФА.

График очень сложный, но вся основная работа выполнена. 5 городов, Москва пятая, завершили все объекты. 11 ноября в Москве пройдет тестовый матч. И вместе с правительством, оргкомитетом и РФС надо очень внимательно к этому отнестись. Это очень важное тестовое событие.