Президент Исландии смотрел матч с Косово вместе с болельщиками на обычной трибуне

Президент Исландии Гудни Йоханссон поддерживал свою сборную в отборочном матче чемпионата мира-2018 против команды Косово (2:0). Политик сидел на обычной трибуне вместе с болельщиками.

Йоханссон попал в кадр телевизионной трансляции в добавленное время матча. Фото с президентом Исландии было опубликовано несколькими пользователями в Твиттере.