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02:47 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Президент Исландии смотрел матч с Косово вместе с болельщиками на обычной трибуне


Президент Исландии Гудни Йоханссон поддерживал свою сборную в отборочном матче чемпионата мира-2018 против команды Косово (2:0). Политик сидел на обычной трибуне вместе с болельщиками.

Йоханссон попал в кадр телевизионной трансляции в добавленное время матча. Фото с президентом Исландии было опубликовано несколькими пользователями в Твиттере.

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