Президент Исландии смотрел матч с Косово вместе с болельщиками на обычной трибуне

Президент Исландии Гудни Йоханссон поддерживал свою сборную в отборочном матче чемпионата мира-2018 против команды Косово (2:0). Политик сидел на обычной трибуне вместе с болельщиками.
Йоханссон попал в кадр телевизионной трансляции в добавленное время матча. Фото с президентом Исландии было опубликовано несколькими пользователями в Твиттере.
Iceland’s president, watching the game in the stands with his people, not in a VIP box, close to tears as the final whistle goes. #iceland pic.twitter.com/dxwLsv7ese– Kiddi Agnarsson (@Kiddi) 9 октября 2017 г.