Президент Федерации футбола Франции: "Дорога в сборную Франции для Бензема навсегда закрыта"

Президент Федерации футбола Франции (FFF) Ноэль Ле Гре отметил, что дорога в сборную для нападающего "Реала" Карима Бензема закрыта. Форвард не попал в состав национальной команды на чемпионат мира в России.
– Я никогда не говорил о Бензема негативно. Напротив, я остаюсь единственным человеком, который заявил, что Карим является отличным игроком. Однако дорога в сборную Франции для него навсегда закрыта, – приводит слова Ле Гре goal.com.
Напомним, Бензема был исключен из национальной команды в 2015 году из-за скандала, связанного с шантажом полузащитника сборной Матье Вальбуэна.
Солёный
Сборная ничего не добьется, если кому играть решают чиновники федерации... можно смело ставить против французов...
15:53
Коуч07
Это правильное решение. Игрок национальной сборной должен быть кроме всего прочего кристально чист.
15:51
unfan
Кому хуже от этого.... Много народу в сборной франции, кто выигрывал лигу чемпионов? Уже один финал просрали с супер гризманом и жиру. Только из-за этого буду болеть против франции.
15:37
Деметр
Сам виноват.В сборной Франции сейчас,пожалуй,сильнейший состав который может подняться высоко на мундиале с начала 2000-х.Шанс был последний.Понятно,что человек он обеспеченный до конца дней его,но чемпионские амбиции останутся лишь клубными а не сборными...
15:18