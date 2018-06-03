Президент Федерации футбола Франции: "Дорога в сборную Франции для Бензема навсегда закрыта"

Президент Федерации футбола Франции (FFF) Ноэль Ле Гре отметил, что дорога в сборную для нападающего "Реала" Карима Бензема​ закрыта. Форвард не попал в состав национальной команды на чемпионат мира в России.

– Я никогда не говорил о Бензема негативно. Напротив, я остаюсь единственным человеком, который заявил, что Карим является отличным игроком. Однако дорога в сборную Франции для него навсегда закрыта, – приводит слова Ле Гре goal.com.

Напомним, Бензема был исключен из национальной команды в 2015 году из-за скандала, связанного с шантажом полузащитника сборной Матье Вальбуэна.