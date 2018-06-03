15:01 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Президент Федерации футбола Франции: "Дорога в сборную Франции для Бензема навсегда закрыта"

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Президент Федерации футбола Франции (FFF) Ноэль Ле Гре отметил, что дорога в сборную для нападающего "Реала" Карима Бензема закрыта. Форвард не попал в состав национальной команды на чемпионат мира в России.

– Я никогда не говорил о Бензема негативно. Напротив, я остаюсь единственным человеком, который заявил, что Карим является отличным игроком. Однако дорога в сборную Франции для него навсегда закрыта, – приводит слова Ле Гре goal.com.

Напомним, Бензема был исключен из национальной команды в 2015 году из-за скандала, связанного с шантажом полузащитника сборной Матье Вальбуэна.

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (4)
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Солёный

Сборная ничего не добьется, если кому играть решают чиновники федерации... можно смело ставить против французов...

15:53

Коуч07

Это правильное решение. Игрок национальной сборной должен быть кроме всего прочего кристально чист.

15:51

unfan

Кому хуже от этого.... Много народу в сборной франции, кто выигрывал лигу чемпионов? Уже один финал просрали с супер гризманом и жиру. Только из-за этого буду болеть против франции.

15:37

Деметр

Сам виноват.В сборной Франции сейчас,пожалуй,сильнейший состав который может подняться высоко на мундиале с начала 2000-х.Шанс был последний.Понятно,что человек он обеспеченный до конца дней его,но чемпионские амбиции останутся лишь клубными а не сборными...

15:18

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