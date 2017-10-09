Осужденному за беспорядки на Евро-2016 фанату запретили посещение матчей ЧМ-2018

Бывший директор по работе с болельщиками "Локомотива" Алексей Ерунов, осужденный по делу о беспорядках в Марселе в день матча между сборными России и Англии на чемпионате Европы 2016 года, получил запрет на посещение матчей чемпионата мира 2018 года, сообщает Mash. Портал получил список фанатов, которые не смогут попасть на игры мирового первенства в России. В него вошли 109 человек, включая одну женщину.

Напомним, Ерунов, Сергей Горбачев и Николай Морозов по решению властей Фарнции были осуждены на сроки от одного до двух лет. Двум первым наказание было смягчено, они вернулись в Россию в январе. Третий из болельщиков, в свою очередь, прилетел на родину в конце декабря после рассмотрения его дела об условно-досрочном освобождении.

Отмечается, что из участников беспорядков в Марселе в список попал только Ерунов. Также запрет не распространяется на Александра Шпрыгина, который возглавлял ВОБ до его исключения из состава РФС. Он был выдворен из Франции во время Евро-2016, а этим летом лишен паспорта болельщика перед матчами Кубка конфедераций.