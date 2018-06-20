Оскар Табарес: "Было очень жарко, игроки быстро устали"

Главный тренер сборной Уругвая Оскар Табарес после победы над Саудовской Аравией (1:0) на ЧМ-2018 объяснил, почему у его команды не все получалось на поле.

-Две победы в двух первых матчах ЧМ – такого с Уругваем не случалось с 1954 года! Ожидали, что начало будет таким?

- Конечно, я не мог ничего предвидеть. Могу лишь сказать, что команда прогрессирует, растет. Появляются новые футболисты, молодые таланты. Те, кто еще недавно выступал на уровне молодежных сборных, теперь здесь, на взрослом чемпионате мира. Рядом с такими мастерами, как Кавани, Суарес и Касерес, они растут быстрее.

-Чего вы пытались добиться заменами в этом матче?

-Хотели поддержать нужный уровень физической готовности. Было очень жарко, игрокам было трудно, они быстро устали. Время шло, а мы не всегда могли добиться того, чего хотели. Мячом владеть не получалось, приходилось искать другие варианты. Моменты возникали, но их было мало. А Саудовская Аравия очень хотела забить, шла вперед. Мы вышли в плей-офф, это очень хорошо.

- Что думаете о сопернике?

- Футбол очень субъективен. Было видно, что после поражения от России игроки Саудовской Аравии очень хотели реабилитироваться. И у них многое получалось. Я поздравил главного тренера с качественной игрой. Но счет был в нашу пользу. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля

Все о чемпионате мира по футболу-2018