Мохамед Салах: "Сила сборной Египта в том, что мы – команда"

Нападающий сборной Египта по футболу Мохамед Салах поделился ожиданиями от чемпионата мира в России, а также рассказал, какой результат стал бы успешным для его команды.

- Сила сборной Египта заключается в том, что мы – команда. Мы дружны между собой, играли вместе в молодежной сборной. У нас молодая команда, за исключением нашего вратаря Эссама эль-Хадари, - цитирует Get French Football News Салаха. – Какой результат на турнире будет признан успешным? Победа в финале (улыбается)! Это сложный вопрос, но я не хотел бы дойти до четвертьфинала или до полуфинала просто для того, чтобы проиграть и немедленно отправиться домой. Мы знаем, что выйти из группы будет нелегко, потому что все три наших соперниками очень хороши. Сыграем с ними, а там увидим. В любом случае не могу дождаться начала чемпионата.

Напомним, египтяне сыграют в группе А с командами с Уругвая (15 июля в Екатеринбурге), России (19 июля, Санкт-Петербург) и Саудовской Аравии (25 июля, Волгоград).

Все о чемпионате мира-2018 по футболу: календарь турнира, города и матчи //

Как попасть на чемпионат мира-2018: где купить билеты