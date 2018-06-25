Михаил Боярский: "В матче Россия – Уругвай ставлю на нашу победу – 1:0"

Известный актер Михаил Боярский дал свой прогноз на матч чемпионата мира-2018 между Уругваем и Россией.

– Возможен вариант, что Россия будет играть на ничью?

– Ни одной, ни другой команде не выгодно тратить лишние силы, но сохранить престиж необходимо, конечно. Команда совершенно другая, надо к ней приспособиться. Нас, прежде всего, будут интересовать дальнейшие матчи, с кем будем играть – выйдем на Испанию или Португалию.

– России стоит выбирать себе соперника или они равны?

– Я лично предпочитаю, чтобы сборная сыграла с Португалией. У испанцев мы не выигрывали ни разу, а португальцев обыгрывали. Для России команда Сантуша более знакома, нежели Испания.

– Прогноз на матч?

– Ставлю на 1:0 в нашу пользу. (Арман МКРТЧЯН)

Уругвай – Россия: чемпионат мира по футболу, 25 июня 2018, онлайн-трансляция матча – начало в 17.00 (время московское)