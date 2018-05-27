Мариу Фернандес высказался про русский язык и травму Салаха

Защитник сборной России и ЦСКА, натурализованный бразилец Мариу Фернандес выступил перед журналистами на сборе в австрийском Нойштифте в рамках подготовки к чемпионату мира-2018.

- Многое понимаю и начинаю говорить получше, - сказал Фернандес. - Когда не понимаю, то мне переводит Паулино Гранеро (тренер по физподготовке. - Прим. "СЭ").

Что касается финала Лиги чемпионов, я ни за кого не болел. Просто смотрел и получал удовольствие.

Травма Салаха? Мы профессионалы, и не оцениваем такие вещи. Я игрок – и это проблемы игрока. (Дмитрий СИМОНОВ)

Напомним, команда c 20 мая находится на сборе в австрийском Нойштифте, где готовится к домашнему чемпионату мира. Альпийский этап подготовки к турниру продлится до 31 мая. За день до этого команда Станислава Черчесова в Инсбруке проведет товарищеский матч с Австрией. 1 июня хозяева ЧМ-2018 продолжат готовиться на базе в Новогорске, а 5 июня сыграют в Москве со сборной Турции.

Чемпионат мира-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах страны. Сборная России в группе A сыграет с Саудовской Аравией (14 июня, Москва, "Лужники"), Египтом (19 июня, Санкт-Петербург) и Уругваем (25 июня, Самара).

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