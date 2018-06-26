Лионель Месси: "Это просто удивительно то, как мы выиграли"

Лионель Месси прокомментировал игру сборных Аргентины и Нигерии (2:1) в 3-м матче группового этапа чемпионата мира.



- Мы были убеждены, что выиграем в этом матче, - сказал Месси. - Это просто удивительно то, как мы выиграли. Это заслуженная радость. Я знал, что Бог с нами и что он нас не оставит.



Я благодарю всеx людей, которые здесь, со всей самоотверженностью, и всеx, кто наxодится в Аргентине, которые всегда были с нами.

Сборная Аргентина обыграла Нигерию и вышла в 1/8 финала чемпионата мира, где сыграет против Франции.