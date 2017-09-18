Контра стал главным тренером сборной Румынии

41-летний Космин Контра назначен главным тренером сборной Румынии, сообщает пресс-служба местной федерации футбола. Контракт со специалистом рассчитан на два года. Ранее сборную тренировал немец Кристоф Даум. В отборочном турнире чемпионата мира-2018 команда набрала 9 очков в 8 матчах и потеряла шансы на поездку в Россию.

Напомним, Контра за свою карьеру в качестве игрока выступал за "Алавес", "Милан", "Вест Бромвич" и мадридский "Атлетико". В составе сборной Румынии провел 73 матча. Футболист повесил бутсы на гвоздь в 2011 году, после чего занялся тренерской деятельностью. Ранее возглавлял "Тимишоару", "Петролул", бухарестское "Динамо", испанские "Хетафе" и "Алькорон", а также китайский "Гуанчожоу Фули".