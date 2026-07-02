Семин — о матче Испания — Австрия на ЧМ-2026: «Испанцы не очень ярко начали турнир, но разгонятся в плей-офф»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился с «СЭ» ожиданиями от матча Испании против Австрии в 1/16 финала чемпионата мира-2026.

«Испания не очень ярко играла на групповом этапе. Не показывала тот уровень, который мы ждем. Думаю, испанцы пойдут по возрастающей и разгонятся по ходу плей-офф. Австрийцы выглядят хорошо, тем более в физическом плане. Но дальше пройдет Испания», — сказал Семин «СЭ».

Игра пройдет на стадионе «Соу-Фай» в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США) 2 июля и начнется в 22.00 мск.

Сборная Испании набрала 7 очков и заняла первое место в группе H. Испанцы сыграли вничью с Кабо-Верде (0:0), победили Саудовскую Аравию (4:0) и Уругвай (1:0).

Сборная Австрии набрала 4 очка и заняла второе место в группе J. Австрийцы победили Иорданию (3:1), проиграли Аргентине (2:0) и сыграли вничью с Алжиром (3:3).