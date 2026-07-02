Газзаев считает, что европейские сборные недооценивают соперников: «Хорошие игроки есть везде, тем более на ЧМ»

Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев в разговоре с «СЭ» поделился мнением о выступлении европейских сборных на чемпионате мира-2026.

«Во-первых, все команды, которые попали на чемпионат мира, заслуживают большого внимания. Здесь не может быть лидеров и аутсайдеров. Во-вторых, сборные уровня Германии и Нидерландов должны понимать, что с любым соперником надо играть на пределе своих возможностей. Немцам не помогли их традиции, амбиции и огромная история. Каждая сборная мечтает пробиться как можно дальше, поэтому недооценивать соперников нельзя. Внутренний настрой должен быть максимальным. Европейские сборные потому и проигрывают, что недостаточно серьезно оценивают соперника. Хорошие игроки есть везде, тем более на турнире такого масштаба», — сказал Газзаев «СЭ».

В 1/16 финала ЧМ-2026 сборная Германии уступила Парагваю (1:1, пен. 3:4), а Нидерланды проиграли Марокко (1:1, пен. 2:3).

(Александр Антоняк)