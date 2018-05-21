Источник: Паредес и Икарди не сыграют за Аргентину на ЧМ-2018

Аргентинские СМИ опубликовали новость об окончательной заявке сборной страны на ЧМ-2018. В нем нет полузащитника "Зенита" Леандро Паредеса и форварда "Интера" Мауро Икарди.

Вратари: Серхио Ромеро ("Манчестер Юнайтед", Англия), Франко Армани ("Ривер Плейт"), Вилли Кабальеро ("Челси", Англия).

Защитники: Кристиан Ансальди ("Торино", Италия), Маркос Рохо ("Манчестер Юнайтед", Англия), Маркос Акунья ("Спортинг", Португалия), Николас Тальяфико ("Аякс", Голландия), Габриэль Меркадо ("Севилья", Испания), Николас Отаменди ("Манчестер Сити", Англия), Хавьер Маскерано ("Хэбэй Чайна Форчун", Китай), Федерико Фасио (”Рома”, Италия).

Полузащитники: Эвер Банега ("Севилья", Испания), Лукас Билья ("Милан", Италия), Эдуардо Сальвио ("Бенфика"), Кристиан Павон ("Бока Хуниорс"), Максимилиано Меза ("Индепендьенте"), Анхель Ди Мария ("ПСЖ", Франция), Мануэль Лансини ("Вест Хэм", Англия), Джовани Ло Чельсо ("ПСЖ", Франция).

Нападающие: Лионель Месси ("Барселона", Испания), Пауло Дибала ("Ювентус", Италия), Серхио Агуэро ("Манчестер Сити", Англия), Гонсало Игуаин ("Ювентус", Италия).

Официально заявка сборной Аргентины пока не опубликована.

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