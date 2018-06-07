Источник: Чичерина не собирается возвращать гонорар за отмененное выступление на фанфесте ЧМ-2018

Певица Юлия Чичерина уже получила 500 тысяч рублей в качестве предоплаты за выступление на фестивале болельщиков чемпионата мира-2018 в Ростове-на-Дону, утверждает телеграм-канал "Мутко против". Накануне стало известно, что ФИФА запретила Чичериной выступать на фанфесте, официальной причиной названо "беспокойство из-за репутационных рисков из-за последних работ этой артистки, связанной с военными темами".

Тем не менее, отдавать полмиллиона певица не планирует, но организаторы фестиваля пытаются договориться о возвращении хотя бы части денег.

Все о чемпионате мира по футболу - здесь