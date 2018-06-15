Хосе Хименес: "Пустые места на трибунах? Мы были заняты своим делом"

Защитник сборной Уругвая Хосе Хименес, ставший автором единственного мяча в матче против Египта, отметил плотность обороны соперника. Игра группового турнира чемпионата мира-2018 прошла в Екатеринбурге, стадион не был заполнен полностью.

- Пустые места на трибунах? Это нам не мешало, - сказал Хименес. - Мы были заняты своим делом. И очень рады, что удалось дожать такого сложного соперника. На старте турнира крайне важно поймать победную волну. Египет классно оборонялся большими силами, действовал компактно. Ни о какой недооценке и речи быть не может. С самого начала понимали, что будет очень тяжело. (Филипп ПАПЕНКОВ)