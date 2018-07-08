Хорватский футбольный союз выступил с официальным заявлением по Виде

Хорватский футбольный союз опубликовал официальное заявление, посвященное инциденту, который произошел с защитником хорватской национальной команды Домагоем Видой и одним из членов делегации этой страны на чемпионате мира-2018 Огненом Вукоевичем. После матча 1/4 финала этого турнира против России (2:2, 3:4 пен.) они записали видео, на котором Вида крикнул: "Слава Украине!"

- Хорватский футбольный союз хотел бы подчеркнуть, что вышеупомянутые сообщения были всего лишь ответом на многочисленные послания поддержки, полученные от Украины во время чемпионата мира по футболу 2018 года, учитывая глубокое влияние Виды и Вукоевича на украинский футбол, когда они выступали в составе киевского "Динамо". Тем не менее, Хорватский футбольный союз указал как Виде, так и Вукоевичу, а также всем другим лицам, представляющим страну, воздерживаться от любых сообщений, которые могут быть политически интерпретированы в будущем.

Хорватский футбольный союз и сборная Хорватии полностью поддерживают принципы борьбы с любой формой нетерпимости в футболе, а также выступают против смешивания политики со спортом, - говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте данной организации.

Сборная Хорватии вышла в полуфинал чемпионата мира, где встретится с Англией (11 июля, "Лужники").

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