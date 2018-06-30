Фернандо Йерро: "Мы знаем, что такое сборная России. У нас есть четкий план"

Главный тренер сборной Испании Фернандо Йерро на пресс-конференции поделился мнением о российской команде, которая будет соперником испанцев в 1/8 финала чемпионата мира.

- Вы говорите, что самое главное для испанской команды - переход от обороны к атаке и обратно.

- Иногда игра зависит от себя, иногда - от противника, - сказал Йерро. - У нас в головах очень четкий план. Мы знаем, что такое российская сборная, знаем ее качества. Верим в своих игроков, в ту работу, которую проделали. Проанализировали плюсы и минусы соперника, стандартные положения. Делаем все, что от нас зависит. У нас очень много веры в нашу команду, это самое главное. Мы тренировались много - больше, чем обычно. Подготовились не только физически, но и психологически. Мы должны позитивно отнестись к игре, и все будет хорошо.

- Россия играет очень быстро. Что вы ей противопоставите?

- У нас есть план, он четко сформировался. Мы знаем, что такое российская сборная и что такое мы. Нам надо минимизировать свои ошибки. У нас есть свои плюсы и минусы, как и у любой сборной. Нам надо действовать грамотно, с умом. Легко сказать, но попробуем осуществить наш план. У нас складывались разные ситуации - мы проигрывали Португалии и отреагировали правильно. Против Марокко было то же самое. Мы знаем, что у нас есть воля, мы можем бороться до последней минуты.

Матч Испания - Россия состоится в воскресенье в Москве на стадионе "Лужники". Начало - 17:00. (Игорь РАБИНЕР)

Испания - Россия: текстовая трансляция 1 июля в 17.00 по московскому времени. Москва, "Лужники"