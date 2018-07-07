Эмануэль Маммана: "Чемпионат мира выиграет Бельгия или Россия"

Аргентинский защитник "Зенита" Эмануэль Маммана в интервью "СЭ" отметил выход сборной России в 1/4 финала ЧМ-2018 и пожелал команде Станислава Черчесова выиграть золото.

- Признаюсь честно - сперва был удивлен видеть сборную России в четвертьфинале чемпионата мира, не ожидал, что ваша команда, пусть и с хорошими игроками, пройдет так далеко. Этот турнир вообще довольно необычный, потому что много сильных сборных уже завершили борьбу за медали. К огромному моему сожалению Аргентина тоже вылетела, но от этого интерес к турниру не пропал. Думаю, Кубок возьмет Бельгия или Россия: у бельгийцев потрясающая команда и отличные игроки. Россия играет дома - я играю в "Зените" и желаю вашей сборной и ребятам пройти максимально далеко. Так что, раз уж Аргентине не стать чемпионом, надеюсь, это удастся сделать России, - сказал Маммана. (Егор БЫЧКОВ)