Дуги Бримсон - о зиговавших в Волгограде: "Эти люди – придурки"

Известный британский писатель и автор нескольких бестселлеров об английских футбольных болельщиках Дуги Бримсон поделился с "СЭ" мнением о британских фанатах, распевавших нацистские песни в Волгограде. Напомним, на днях полиция Великобритании запретила посещать футбольные матчи трем фанатам сборной Англии за оскорбительное поведение в Волгограде. Ранее в сети появилось видео, на котором фанаты поют песню о "Тоттенхэме", и в ней упоминаются Гитлер и Освенцим. Все трое были вычислены и депортированы из России.

- Людей, которые ведут себя таким образом, да еще и в чужой стране, можно назвать только одним словом – "придурки", - отметил Бримсон. - Они позорят Англию и весь британский народ. К счастью, этих людей - значительное меньшинство, так что не стоит приравнивать их к среднестатистическим английским футбольным болельщикам.

За нацистские оскорбления нужно наказывать серьезно, и я считаю, что запрет на посещение матчей - это подходящее наказание в данном случае. Все три фаната - глупцы, которые подвели свою страну и осквернили собственные имена. Но я не верю в то, что взрослые люди могут исправиться и изменить свои политические взгляды, а также поведение, так что без них на матчах будет чуть чище. (Гоша ЧЕРНОВ)