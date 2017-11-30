Дэвид Симэн: "Акинфеев хорош! Очень даже!"

Бывшие футболисты сборных Англии и Бразилии - Дэвид Симэн и Кафу - представили трофей лучшему игроку чемпионата мира-2018. Симэн выразил уверенность, что английским болельщикам в России не стоит бояться конфликта с местными фанатами.
- Никаких проблем не будет, - сказал вратарь. - Ведь чемпионат мира это праздник. Английские болельщики приедут на вечеринку! Так и надо относиться к чемпионату мира. Как к празднику!
- Кто лучший вратарь Англии?
- Джо Харт - лучший вратарь Англии прямо сейчас.
- А как вам Акинфеев?
- Он тоже хорош! Очень даже. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)
Жеребьевка чемпионата мира-2018 пройдет в Москве, в Государственном Кремлевском дворце в пятницу. Ее проведут бывший английский футболист Гари Линекер и российская журналистка Мария Командная.
Millwall82
Как и ты против Бразилии в 2002) видимо нарезку с игрой Конифея посмотрел и всплакнул.
19:33