Четыре процента россиян верят, что наша сборная выиграет ЧМ-2018

Media Direction Group провела исследование, посвященное чемпионату мира по футболу-2018. "СЭ" – о его главных результатах.

КТО И ЗАЧЕМ ПРОВОДИЛ ИССЛЕДОВАНИЕ?

Media Direction Group – интегрированная группа коммуникационных агентств, оказывающих полный спектр услуг в области медиасервиса. Входит в международный холдинг Omnicom Group. Исследование специалистов было направлено на изучение интереса россиян к первому в истории России домашнему чемпионату мира, который пройдет летом 2018 года. Специальные опросы позволили также понять, как жители нашей страны готовятся к этому событию и какие у них ожидания от выступления отечественной сборной. Время для проведения данной волны исследования выбрано не случайно – ведь именно после объявления результатов жеребьевки в России ожидался всплеск интереса к турниру.

КТО ОТВЕЧАЛ НА ВОПРОСЫ?

В исследовании Media Direction Group приняли участие 1269 человек из разных городов России с населением более 100 тысяч человек. 85 процентов опрошенных – мужчины, 15 процентов – женщины, возраст респондентов – от 16 до 55 лет. Соотношение и возрастной срез выбраны неслучайно: они отражают интерес к спорту и футболу, в частности, в России. Важно отметить, что к основной части исследования допускались те респонденты, кто декларировал свой интерес, даже не явный, к международным или внутрироссийским футбольным событиям.

КАК РОССИЯНЕ ВОСПРИНИМАЮТ ЧМ-2018?

Согласно опросу Media Direction Group (выбирать можно было несколько пунктов), 52 процента россиян воспринимают ЧМ-2018 как значимое событие международного масштаба. 48 процентов – как крупное спортивное событие, которое бывает раз в 4 года. 44 процента видят в ЧМ-2018 хорошую возможность улучшить мнение иностранных болельщиков о России. Для 43 процентов это праздник футбола, собирающий лучших игроков мира. И 41 процент питает надежду, что мировой форум – это возможность сделать футбол в России более популярным и привлечь детей в секции.

ЛИШЬ ШЕСТЬ ПРОЦЕНТОВ ОПРОШЕННЫХ НЕ БУДУТ СЛЕДИТЬ ЗА ЧМ

Работа, проведенная Media Direction Group, позволила понять, что интерес населения к чемпионату мира достаточно серьезен, и никакого массового зрительского равнодушия быть не должно. Именно футбольный ЧМ – самое ожидаемое спортивное событие 2018 года у россиян, 76 процентов респондентов ответили, что планируют смотреть все трансляции, которые смогут (46 процентов) или как минимум наиболее интересные матчи (30 процентов). 9 процентов опрошенных собираются читать новости о турнире от случая к случаю, еще столько же – регулярно. И лишь шесть процентов опрошенных утверждают, что не будут ни наблюдать за играми в прямом эфире, ни даже следить за событиями в текстовом формате.

К слову, второе спортивное мероприятие в списке самых ожидаемых, – Олимпийские игры в Пхенчхане (73 процента зрительского интереса с просмотром трансляций – постоянным или периодическим). А далее идут футбольная Лига чемпионов (57 процентов), Лига Европы, где в плей-офф сыграют сразу четыре российских клуба (54 процента). К РФПЛ интерес у россиян куда ниже, 26 процентов опрошенных не смотрят матчи и не следят за ходом турнира.

ПОЧЕМУ РОССИЯНЕ БУДУТ СМОТРЕТЬ МАТЧИ?

Целевая аудитория вопроса – люди, планирующие наблюдать за играми. Выбирать в качестве ответов можно было несколько пунктов. Для 45 процентов респондентов просмотр встреч ЧМ-2018 – это, прежде всего, желание поддержать нашу национальную команду. 36 процентов хотят быть "в теме" основного футбольного события года. 35 процентов просто любят футбол. 27 процентов желают ощутить причастность к крупному международному событию. 23 процента считают, что нужно находиться в курсе происходящего, чтобы было что обсудить с коллегами по работе. А 14 процентов ответили иронично: "Хотим посмотреть, как в очередной раз проиграет сборная России".

ПОЧЕМУ РОССИЯНЕ НЕ БУДУТ СМОТРЕТЬ МАТЧИ?

Этот вопрос задавался людям, которые ответили специалистам Media Direction Group, что не планируют смотреть матчи чемпионата мира. 39 процентов сослались на занятость, 27 – на скептицизм в отношении перспектив сборной России ("не верим, что она выйдет из группы"), 18 процентов заявили, что наша страна не может позволить себе проводить турниры такого масштаба. 9 процентов указали неудобное время начала игр, а 3 процентам не нравится состав нашей национальной команды.

НА СТАДИОН ХОЧЕТ ПОЙТИ КАЖДЫЙ ПЯТЫЙ, У 16 ПРОЦЕНТОВ ЖЕЛАЮЩИХ УЖЕ ЕСТЬ БИЛЕТЫ

Еще одна актуальная тема – интерес к посещению матчей чемпионата мира. 13 процентов респондентов планируют побывать на играх в своих родных городах, 9 процентов – съездить в другие регионы. Еще 23 процента будут смотреть встречи в фан-зонах. И 64 процента опрошенных заявили, что не планируют посещение встреч ЧМ-2018.

При этом 16 процентов участников из тех, кто планирует смотреть ЧМ-2018 на стадионе, заявили, что уже купили билеты.

КАКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ ВИДЯТ У СБОРНОЙ РОССИИ?

В команду Станислава Черчесова скорее верят, чем нет. Лишь 10 процентов всех опрошенных предрекают ей невыход из группы. Почти треть, 31 процент, ответили, что Россия пройдет в 1/8 финала, но не продвинется по сетке плей-офф дальше. 23 процента настроены еще оптимистичнее – четвертьфинал. За полуфинал высказались 12 процентов, за финал – 8. А 4 процента опрошенных заявили, что наша сборная и вовсе выиграет Кубок мира. 12 процентов ответить затруднились.

КТО ЯВЛЯЕТСЯ ОЛИЦЕТВОРЕНИЕМ МИРОВОГО ФУТБОЛА?

Для 36 процентов опрошенных это бразилец Пеле. Почти сравнялся с ним аргентинец Месси (33), чуть-чуть отстал соотечественник Лео – Марадона (25), а также главный его конкурент – португалец Криштиану Роналду (25). Из отечественных футболистов россияне назвали Льва Яшина. Его выбрали 14 процентов респондентов.

А ОТЕЧЕСТВЕННОГО?

Первое место с огромным отрывом занимает тот же Яшин (66 процентов), далее расположились Аршавин (32), Дасаев (31) и Кержаков (31). Также в ответах наиболее часто встречаются: Блохин, Газзаев, Титов, Черенков, Черчесов, Мостовой, Онопко, Игнашевич, Тихонов, Бобров, братья Старостины, Лобановский, Романцев, Бесков, Симонян, Аленичев, Карпин.

КТО ЛУЧШИЙ РОССИЙСКИЙ ФУТБОЛИСТ ПОСЛЕДНЕГО ДЕСЯТИЛЕТИЯ?

Самым сильным игроком за последние 10 лет россияне считают армейца Акинфеева, за него проголосовали 22 процента. Аршавин расположился на втором месте (15), Кержаков – на третьем (10). Также в списке присутствуют Дзюба, Кокорин, Павлюченко, Смолов, Жирков, Дзагоев. А еще – Смертин и Сычев, которых по-прежнему хорошо помнят.

КТО ГЛАВНЫЙ АВТОРИТЕТ В ФУТБОЛЬНЫХ ВОПРОСАХ?

Ответ многих удивит – это комментатор Виктор Гусев. Его в качестве главного авторитета назвали 38 процентов респондентов. 26 процентов – за предыдущего тренера сборной Леонида Слуцкого, 24 – за действующего, Станислава Черчесова. Замкнули пятерку еще два комментатора – Дмитрий Губерниев (21) и Василий Уткин (18). Далее расположились Хиддинк, Черданцев, Бердыев, Мутко и Бубнов. (Дмитрий СОМОВ)