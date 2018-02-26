Аргентина перед ЧМ-2018 встретится с Израилем

Сборная Аргентины проведет товарищеский матч против Израиля в преддверии чемпионата мира-2018, сообщает журналистка Лусиана Рубинска в Твиттере. Игра состоится в Тель-Авиве 9 июня и, скорее всего, станет последним контрольным матчем для вице-чемпионов мира перед стартом ЧМ-2018.

В групповом турнире чемпионата мира-2018 Аргентина сыграет с Исландией (16 июня, "Спартак"), Хорватией (21 июня, "Нижний Новгород") и Нигерией (26 июня, "Санкт-Петербург").