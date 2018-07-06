Антуан Гризманн: "Не ожидал, что забью. Хотя гол мне понравился"

Нападающий сборной Франции Антуан Гризманн после четвертьфинала ЧМ-2018 с Уругваем (2:0) отметил, что не обращает внимания на критиков команды.
- Неожиданно забил. Но мне самому это понравилось, - заявил Гризманн.
- Что ответите критикам сборной Франции?
- Да, они всегда говорят одно и то же. Надо просто успокоиться, сконцентрироваться и не обращать внимание.
- Не думаете ли, что этим матчем матчем ответили всем, кто ожидал от множество голов?
- Слушайте, я делаю то, что умею. Конечно, я понимаю, что многие месяцами ждут шанса сыграть в сборной Франции. Я снова забил, доволен, больше уверен в себе. Надеюсь, что это продолжится. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ, Ярослав СУСОВ)
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