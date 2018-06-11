Английский судья отправится на ЧМ-2018 на велосипеде

Английский арбитр Мартин Аткинсон отправится в Россию во время чемпионата мира-2018 на велосипеде, сообщает BBC. Рефери примет участие в благотворительной гонке Whistle Stop Tour. 47-летний судья преодолеет 2700 километров от Бристоля до Калининграда.

– Это будут 18 дней мучений, но ради благого дела. Ради такого я готов пойти на это, – сказал Аткинсон.

Отметим, что на чемпионате мира-2018 не будут работать судьи из Великобритании. ФИФА впервые с 1938 года не стала привлекать к работе на главном турнире четырехлетия рефери из Англии, Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии.

В число арбитров, которые будут обслуживать матчи мирового первенства, вошел россиянин Сергей Карасев. Его ассистентами станут соотечественники Тихон Калугин и Антон Аверьянов.

Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Петербурге, Волгограде, Екатеринбурге, Казани, Калининграде, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре, Саранске и Сочи.

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