Английские хулиганы смогут приехать на чемпионат мира в Россию

Около 1200 английских хулиганов, которым ранее было запрещено покидать Англию, смогут приехать в Россию на чемпионат мира-2018, сообщает Mirror. У фанатов истек срок действия запрета на выезд за границу.
Около 3000 хулиганов были лишены права на выезд из Англии по решению суда. Фанаты должны были сдавать паспорта во время проведения международных турниров.
Больше всего английских хулиганов пропустило чемпионаты мира в Германии в 2006 и в ЮАР в 2010 году. Тогда на турниры не смогли поехать по 3200 человек. Англичане конфликтовали и с российскими болельщиками. В 2016 году на чемпионате Европы во Франции были столкновения фанатов в Марселе. Тогда на матч против национальной команды России отправилось 20 000 поклонников английской сборной.
mitkovyura
Недавно наткнулся на блог чувака который накачал тело дома с помощью пояса миостимулятора, в начале не поверили, но решили с женой попробовать. Через неделю были в шоке от результата: помаленьку уходит пузо, вырисовываются кубики, подкачал спину, а жена убрала в талии пару сантиметров. Да и прикол что не надо ничего делать просто надел и включил, да и по времени всего 20 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачаться, вот тот блог --- https://kachook.blogspot.com
01:43
Logva
хоть-бы приехали,хоть-бы приехали,а то кроме пшеков и подраться не с кем!!!
01:42
Генри Морган
Не стоит. Ну, это во-первых. Во-вторых, есть паспорт болельщика. Без него на стадион не пустят. Ну, а дебоширов в городах и возле стадионов депортируют очень быстро. В-третьих, "местные хулиганы" терпеть тоже не будут. Так что, если приезжать с целью подраться, разбить кому-нить голову, витрину в магазине, то лучше не надо.
01:20
Valmont0710
Ведите себя по людски и все будет норм. Залупнетесь-Марсель раем станет
01:05