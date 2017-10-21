Английские хулиганы смогут приехать на чемпионат мира в Россию

Около 1200 английских хулиганов, которым ранее было запрещено покидать Англию, смогут приехать в Россию на чемпионат мира-2018, сообщает Mirror. У фанатов истек срок действия запрета на выезд за границу.

Около 3000 хулиганов были лишены права на выезд из Англии по решению суда. Фанаты должны были сдавать паспорта во время проведения международных турниров.

Больше всего английских хулиганов пропустило чемпионаты мира в Германии в 2006 и в ЮАР в 2010 году. Тогда на турниры не смогли поехать по 3200 человек. Англичане конфликтовали и с российскими болельщиками. В 2016 году на чемпионате Европы во Франции были столкновения фанатов в Марселе. Тогда на матч против национальной команды России отправилось 20 000 поклонников английской сборной.