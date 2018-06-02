Андрей Семенов: "Смотрел Саудовскую Аравию, читал про Египет. У нас очень сильная группа"

Защитник "Ахмата" и сборной России Андрей Семенов выразил мнение, что футболистам удобно играть по любой схеме – как с двумя центральными защитниками, так и с тремя. Также он лестно отозвался об игре будущих соперников по группе на чемпионате мира – Египте и Саудовской Аравии, передает из Новогорска корреспондент "СЭ" Михаил ГОНЧАРОВ.
- С Австрией сыграли в два центральных защитника, вышло не очень удачно. Сейчас Черчесов изменил тактические приоритеты? Может, уже наигрывает расстановку с тремя?
- Пока мы ничего не наигрывали. Выбор за главным тренером, но как в первой, так и второй модели всем играть удобно.
- Как видите, сейчас почти все вопросы после поражения носят негативный характер. Да и вообще настроение вокруг сборной – пессимистичное. Вы это все чувствуете?
- У нас такая страна – люди любят обсуждать плохое. Но у команды нет подавленного состояния. Все настроены оптимистически.
- Смотрели контрольные матчи будущих соперников – Саудовской Аравии и Египта?
- Видел игру Саудовской Аравии – против итальянцев. Очень неплохая сборная. Хотя на чемпионат мира слабые вообще вряд ли попадают. Аравийцы – мобильные ребята, не боятся играть в футбол. Тем же итальянцам они попортили нервы. С ними придется непросто.
- Слабые места заметили?
- Нам на теоретическом занятии все подробно расскажут.
- Матч Египет – Колумбия накануне не видели?
- Нет, не удалось. Но читал сегодня прессу. Знаю, что Египет играл здорово, что у него очень хорошая защитная линия. Как я и сказал, на чемпионат мира плохие сборные не попадают.
- Получается, у нас вовсе не средняя по силе группа, а сложная и даже очень сложная?
- Конечно, сложная! Будем двигаться от игры к игре.
- Теперь уже можно сказать, что результат в матче с Турцией будет действительно важным?
- Думаю, наша команда подойдет в оптимальном физическом состоянии к игре и сможет показать такой футбол, который должна показать на чемпионате мира.
Дополнительная информация
http://www.sport-express.ru/football/world/chempionat-mira-2018/
Serenky25
И я смотрел и читал. Саудиты-нефть. Египет-Пирамиды и Татунхомон с Клеопатрой. Ну и? (((:
14:57