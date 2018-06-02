Андрей Семенов: "Смотрел Саудовскую Аравию, читал про Египет. У нас очень сильная группа"

Защитник "Ахмата" и сборной России Андрей Семенов выразил мнение, что футболистам удобно играть по любой схеме – как с двумя центральными защитниками, так и с тремя. Также он лестно отозвался об игре будущих соперников по группе на чемпионате мира – Египте и Саудовской Аравии, передает из Новогорска корреспондент "СЭ" Михаил ГОНЧАРОВ.

- С Австрией сыграли в два центральных защитника, вышло не очень удачно. Сейчас Черчесов изменил тактические приоритеты? Может, уже наигрывает расстановку с тремя?

- Пока мы ничего не наигрывали. Выбор за главным тренером, но как в первой, так и второй модели всем играть удобно.

- Как видите, сейчас почти все вопросы после поражения носят негативный характер. Да и вообще настроение вокруг сборной – пессимистичное. Вы это все чувствуете?

- У нас такая страна – люди любят обсуждать плохое. Но у команды нет подавленного состояния. Все настроены оптимистически.

- Смотрели контрольные матчи будущих соперников – Саудовской Аравии и Египта?

- Видел игру Саудовской Аравии – против итальянцев. Очень неплохая сборная. Хотя на чемпионат мира слабые вообще вряд ли попадают. Аравийцы – мобильные ребята, не боятся играть в футбол. Тем же итальянцам они попортили нервы. С ними придется непросто.

- Слабые места заметили?

- Нам на теоретическом занятии все подробно расскажут.

- Матч Египет – Колумбия накануне не видели?

- Нет, не удалось. Но читал сегодня прессу. Знаю, что Египет играл здорово, что у него очень хорошая защитная линия. Как я и сказал, на чемпионат мира плохие сборные не попадают.

- Получается, у нас вовсе не средняя по силе группа, а сложная и даже очень сложная?

- Конечно, сложная! Будем двигаться от игры к игре.

- Теперь уже можно сказать, что результат в матче с Турцией будет действительно важным?

- Думаю, наша команда подойдет в оптимальном физическом состоянии к игре и сможет показать такой футбол, который должна показать на чемпионате мира.

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