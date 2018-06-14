Александр Шпрыгин: "Подал заявку на Fan ID – через минуту пришел отказ. Понимаю, что это из-за Марселя"

Глава Всероссийского объединения болельщиков (ВОБ) Александр Шпрыгин рассказал "СЭ", что ему отказали в получении Fan ID, который дает право на посещение матчей чемпионата мира-2018.

– Разница с предыдущим годом только в одном. Тогда на Кубок конфедераций Fan ID выдали всем поголовно, но за два часа до матча открытия в Санкт-Петербурге его аннулировали. Я был такой не один, – рассказал Шпрыгин. – Сейчас же сразу отклонили заявку и не дали паспорт болельщика. У меня появились билеты на сегодняшний матч Россия – Саудовская Аравия, пригласили. Быстро прошел в интернете процедуру подачи заявки на получение Fan ID, и буквально через минуты на почту пришел отказ.

– Так быстро?

– Думаю, что там есть база, которая автоматически присылает отказ. Если ты в ней, ответ придет сразу. Меня это не сильно удивило. По крайней мере, попробовал попасть на ЧМ. Год назад на судебные тяжбы с государством не пошел, потому что все очень долго и сложно. Хотя есть прецедент. Человек судился почти девять месяцев после Кубка конфедераций, и в марте он выиграл суд. Признали незаконным решение об аннулировании Fan ID на КК и выдали паспорт болельщика на ЧМ. Осенью я отправил на всякий случай документы в один московский суд, но он мой иск не принял.

– Почему?

– До сих пор не знаю. Нужно ехать в канцелярию, узнавать причину и разбираться. Не стал этого делать. А вчера просто на удачу попробовал. В душе предполагал, что мне, возможно, откажут. Потому что до подачи заявки фотправил запросы в МВД, ФСБ и Минсвязи. В МВД ответили, что они тут ни при чем. ФСБ отправили в Минсвязи, а там мне сухо и коротко сказали: "Исполнительный орган в сфере безопасности принял решение паспорт болельщика вам не выдавать согласно такому-то закону". Более того, данное решение в отношение меня подтвердили – то есть я остался в этом списке. Это отдельный закон, который распространяется и на Кубок конфедераций, и на чемпионат мира, не ограничивая гражданина в правах. Это очень субъективный документ – ведь у меня нет административных задержаний, нет хулиганства, нет задержаний на футболе... Но ЧМ пройдет, и закон утратит силу. На матчи чемпионата России, сборной, на игры в других странах я спокойно езжу.

– Обидно ли, что пропустите ЧМ-2018?

– Конечно. Чувства разнообразные. Настал тот день, который мы очень ждали. Вчера прочитал, как припомнили, что ВОБ был одним из инициаторов проведения чемпионата мира. Наша организация участвовала в подготовке и сотрудничала с оргкомитетом. А сейчас ЧМ почти начался, и он пройдет для меня не на стадионе. Это досадно. Матч открытия – возможно, одна из главных игр жизни, и билет на нее у меня есть. Но что я могу сделать? Ничего. Страну или футбол из-за этого любить меньше не стану. Раз получилось так, то по-другому уже не будет. Я для себя понимаю, что это случилось из-за Марселя. Если бы не это, все пошло бы по-другому. 11 июня 2016 года – тот день перевернул мою жизнь с ног на голову. Сейчас разговариваю с вами, у меня в руке папочка с документами от юриста. Они от французов – эти бумаги связаны с выдворением меня из страны, там сказано, что в беспорядках я не участвовал, но они меня все равно депортировали.

– Где в итоге посмотрите встречу Россия – Саудовская Аравия?

– Пока даже не решил. Но обязательно увижу игру. (Игорь НОВИКОВ)

Россия – Саудовская Аравия: прямая онлайн-трансляция матча – 14 июня 2018 в 18.00

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