Александр Самедов: "Сегодня у меня не пошли штрафные. Моя вина"

Полузащитник сборной России Александр Самедов после поражения от Уругвая (0:3) в матче группового этапа чемпионата мира отметил, что команда хотела порадовать болельщиков, заняв первое место в группе.



- Поражение повлияло на команду психологически?

- Конечно, неприятно проигрывать 0:3. Хотели порадовать болельщиков и занять первое место. Надо двигаться дальше.

- Если Иран обыграет Португалию, то займет второе место. С кем было бы лучше сыграть в следующей стадии турнира?

- Как будет, так и будет. Мы уже играли с Португалией и Испанией.

- Вы подавали три штрафных, и все улетело выше. Почему?

- Неудача. Сегодня у меня не пошли штрафные. Моя вина, будем работать дальше. Хотим найти человека, кто взял бы на себя эту роль. В конце исполнял Смолов.

- Он сам взял на себя ответственность?

- Да. Было очевидно, что стандарты у меня не пошли.

- В России лето очень жаркое?

- В Самаре жарко, в Питере такого не было. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

Напомним, сборная России вышла в плей-офф со второго места, которое она заняла в группе А.

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