Александр Ерохин: "Без Салаха египтяне смотрятся иначе"

Полузащитник сборной России Александр Ерохин после тренировки национальной команды поделился мнением от матча соперников по группе – сборных Египта и Уругвая (0:1). По его мнению, африканской команде не хватало лидера атак Мохамеда Салаха.

– Тренировку перенесли, чтобы игроки сборной России могли посмотреть матч Египта с Уругваем. Какие впечатления сложилось?

– Игра получилась достаточно вязкая. Что касается Египта, они плотно оборонялись и быстро выходили в атаки.

– Без Салаха египтяне смотрятся иначе?

– Возможно, потому что он индивидуально сильный футболист, который готов взять на себя игру в нужный момент.

– Очень скоро матч в Санкт-Петербурге. Какие ожидания, особенно после такой крупной победы над Саудовской Аравией?

– Мы готовимся к этой игре также, как и к предыдущей. Не забегаем вперед. Будем постепенно изучать соперника.

– Цель команды – выход из группы или первое место?

– Мы готовимся к следующей игре, и только победа в матче с Египтом может что-то прояснить в этом плане. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

Россия - Египет: чемпионат мира по футболу, 19 июня 2018, онлайн-трансляция матча - начало в 18.00 (время московское)