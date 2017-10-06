Аарон Оланаре: "Замбия не сможет помешать Нигерии пробиться на ЧМ-2018"

Нападающий ЦСКА Аарон Оланаре выразил уверенность, что Нигерия досрочно оформит путевку на чемпионат мира-2018. Форвард вошел в резервный состав сборной на матчи отборочного турнира против Замбии и Алжира. После четырех туров на счету нигерийцев 10 очков, на 3 больше, чем у Замбии. В случае победы команда попадет на ЧМ-2018.

- Я оптимистично настроен в преддверии матча сборной, - цитирует Completesports Nigeria Оланаре. - Мы подобрались слишком близко, чтобы не попасть на чемпионат мира-2018. Замбия не сможет помешать нашей мечте.

Команда усердно тренировалась, я не вижу ни одной проблемы, которая могла бы помешать Нигерии пробиться на чемпионат мира. Уверен, что "суперорлы" не будут недооценивать Замбию.

Мы не хотим дожидаться последнего матча с Алжиром, поэтому должны выиграть в субботу и сделать последнюю игру формальностью.