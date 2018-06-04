31 результативное действие за сезон: кого Германия не взяла на ЧМ-2018

Нападающий сборной Германии и "Манчестер Сити" Лерой Сане в минувшем сезоне показал наилучшую статистику среди немецких игроков, выступающих в топ-5 чемпионатах Европы. Однако сегодня стало известно, что форвард не включен в окончательную заявку своей национальной команды на ЧМ-2018.

22-летний немец забил 14 голов и отдал 17 результативных передач, играя за "Манчестер Сити" в прошедшем сезоне. Однако стоит отметить, что за сборную ему удалось отличиться лишь одним ассистом в 12 встречах.

Сборная Германии в рамках группового этапа встретится с Мексикой (17 июня, "Лужники"), Швецией (23 июня, Сочи) и Южной Кореей (27 июня, Казань).