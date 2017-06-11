12:38 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Владислав Безбородов: "Слова Бородюка? Мне все равно"

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Российский арбитр Владислав Безбородов, который работал на матче отборочного турнира ЧМ-2018 КазахстанДания (1:3) отреагировал на критику со стороны главного тренера хозяев Александра Бородюка. Наставник казахстанцев назвал судью "нарциссом".

– Я не буду комментировать эпизоды, – сказал Безбородов. – За реакцией Бородюка после матча я не следил и его высказываний не читал. И не собираюсь это читать. А после матча я Бородюка не видел.

– Он назвал вас "нарциссом" и сказал, что вы испортили праздник. Обидно такое слышать?

– Мне все равно. Ну а что? Человек говорит, ну и пусть говорит. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Непорочный как ТИ

а бородюк - блатной бурдюк

12:54

зенит-супер-чемпион

он не газовый бомж , а свиной упырь.

12:53

баламошка

Мне всё равно. Я газовый бомж.

12:48