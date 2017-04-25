Виталий Мутко: "Санкт-Петербург" необходимо привести в порядок по целому списку требований"

Вице-премьер РФ и президент РФС Виталий Мутко отметил, что претензий по стадиону "Санкт-Петербург" на данный момент нет. Ранее сообщалось о проблемах с газоном, в частности, из-за повышенного уровня вибрации. На стадионе на данный момент прошел один официальный матч - "Зенит" в рамках 24-го тура чемпионата России одолел "Урал" (2:0).

- Мы были вынуждены разработать специальный регламент по вибрации поля, - сказал Мутко. - Когда стадион в Петербурге сдавался, норм по вибрации не было, но сейчас такой документ есть. Ранее существовала только визуальная оценка. Сейчас по вибрации никаких вопросов нет. Газон находится в нужном положении. Надеюсь, погода позволит раздвинуть крышу и дать немного солнечных лучей газону.

- У ФИФА есть претензии к VIP-ложам? Говорят, "Зенит" недоволен их состоянием...

- У вас есть билет в VIP-ложу? Это две разные вещи. Есть требования ФИФА к чемпионату мира. Сегодня "Зенит" будет следовать существующим регламентам. Есть требования и они будут исполнены. Потом когда стадион перейдет в управление к футбольному клубу, они смогут что-то переделать. Сегодня все вопросы, связанные с готовностью стадиона, находятся под контролем ФИФА. Вопросов у нас пока нет. Есть необходимость дальше готовить арену, приводить ее в порядок по целому списку требований. Завтра проведём совещание с губернатором и правительством города. Все обсудим и поймем что нужно сделать, чтобы Петербург закрыл все имеющиеся вопросы. (Сергей ЯРЕМЕНКО)