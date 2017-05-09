18:43 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

В Санкт-Петербург летит комиссия ФИФА – решение по полю будет принято 11 мая

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По информации "СЭ", в четверг, 11 мая, на "Арене Санкт-Петербург" состоится внеплановое совещание, на котором будет принято решение о судьбе газона.

В город прилетают эксперты ФИФА, которые совместно с представителями оргкомитета "Россия-2018" решат, что делать с полем стадиона. Третий тестовый матч на новой арене "Зенит" должен быть провести 17 мая с "Краснодаром", но игра уже точно перенесена на "Петровский" – в ближайшее время клуб уведомит об этом РФПЛ.

– 11 мая будет принято решение о судьбе газона, – сообщил "СЭ" источник в Петербурге. – Вариантов два – либо эксперты примут решение о том, что газон можно вылечить и привести в норму к стартующему 17 июня Кубку конфедераций, либо поле надо будет перестилать экстренным методом. Экспертам предстоит оценить не только сам газон, но и так называемую начинку, пирог для поля. (Сергей ЕГОРОВ)

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КОММЕНТАРИИ (15)
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Привет от дилетанта!

Хряк ---------------- А, нет, ты же свинья.))

19:31

Привет от дилетанта!

Хряк – 11 мая будет принято решение о судьбе газона, – сообщил "СЭ" источник в Петербурге. – Вариантов два – либо эксперты примут решение о том, что газон можно вылечить и привести в норму к стартующему 17 июня Кубку конфедераций, либо поле надо будет перестилать экстренным методом.--------------------- Перестилка газона это примерно 7 миллиардов рублей ! Опять бюджет РОССИИ будет оплачивать из денег бабушек и детей ??? 19:21 ----------------- Ты идиот??

19:30

Andrewxyz

А вообще пофиг на КК.

19:25

Andrewxyz

Пусть коврики в фикс-прайс купят, сойдет.

19:24

regiment

экстренные методы в России отработаны. ярд сверху и за одну ночь все сделают

19:23

Хряк

– 11 мая будет принято решение о судьбе газона, – сообщил "СЭ" источник в Петербурге. – Вариантов два – либо эксперты примут решение о том, что газон можно вылечить и привести в норму к стартующему 17 июня Кубку конфедераций, либо поле надо будет перестилать экстренным методом.--------------------- Перестилка газона это примерно 7 миллиардов рублей ! Опять бюджет РОССИИ будет оплачивать из денег бабушек и детей ???

19:21

Табунщик

Пускай попросят СПАРТАК, он продаст ЧЕМПИОНСКИЙ газон бомжам, глядишь на таком газоне и в футбол играть научатся :)))

19:20

Производственник

кто и где эта сволочь из Зенита которая контролировала строительство поля

19:16

баламошка

Распил-Арена - кормилица российских и иностранных чиновников) Легенды об арене, сделанной из золота, от которой слитки драгоценного металла отваливаются бесконечным жёлтым водопадом, дошли и до международного сообщества чиновников. Теперь станут посылать целые экспедиции бюрократов для того, чтобы они смогли накормить золотом свои голодные семьи.

19:16

Питерец

Сравняйте уже с землей это позорище. И всех причастных за 10 лет - в Колыму на нары.

19:11

Спринт

Когда в показной штурмовщине доляпывали не доляпанное, то о такой мелочи как футбольное поле никто и не думал. и никогда на этой хламиде "Распил-Арены" не будет нормальный условий ни для игры в футбол, ни для болельщиков.

19:11

баламошка

Обратно улетят с самолётом, набитым миллиардами российских бабушек. Позорная Распилка. Теперь ещё и иностранцы с неё бабло иметь будут.

19:07

DukalisIvan

самир Насри не поможет

19:03

DukalisIvan

самир?

19:03

Thomas_Boy_

Придется взятку давать.

19:01