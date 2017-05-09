В Санкт-Петербург летит комиссия ФИФА – решение по полю будет принято 11 мая

По информации "СЭ", в четверг, 11 мая, на "Арене Санкт-Петербург" состоится внеплановое совещание, на котором будет принято решение о судьбе газона.

В город прилетают эксперты ФИФА, которые совместно с представителями оргкомитета "Россия-2018" решат, что делать с полем стадиона. Третий тестовый матч на новой арене "Зенит" должен быть провести 17 мая с "Краснодаром", но игра уже точно перенесена на "Петровский" – в ближайшее время клуб уведомит об этом РФПЛ.

– 11 мая будет принято решение о судьбе газона, – сообщил "СЭ" источник в Петербурге. – Вариантов два – либо эксперты примут решение о том, что газон можно вылечить и привести в норму к стартующему 17 июня Кубку конфедераций, либо поле надо будет перестилать экстренным методом. Экспертам предстоит оценить не только сам газон, но и так называемую начинку, пирог для поля. (Сергей ЕГОРОВ)