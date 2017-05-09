В Санкт-Петербург летит комиссия ФИФА – решение по полю будет принято 11 мая

По информации "СЭ", в четверг, 11 мая, на "Арене Санкт-Петербург" состоится внеплановое совещание, на котором будет принято решение о судьбе газона.
В город прилетают эксперты ФИФА, которые совместно с представителями оргкомитета "Россия-2018" решат, что делать с полем стадиона. Третий тестовый матч на новой арене "Зенит" должен быть провести 17 мая с "Краснодаром", но игра уже точно перенесена на "Петровский" – в ближайшее время клуб уведомит об этом РФПЛ.
– 11 мая будет принято решение о судьбе газона, – сообщил "СЭ" источник в Петербурге. – Вариантов два – либо эксперты примут решение о том, что газон можно вылечить и привести в норму к стартующему 17 июня Кубку конфедераций, либо поле надо будет перестилать экстренным методом. Экспертам предстоит оценить не только сам газон, но и так называемую начинку, пирог для поля. (Сергей ЕГОРОВ)
Привет от дилетанта!
Хряк ---------------- А, нет, ты же свинья.))
19:31
Привет от дилетанта!
Хряк – 11 мая будет принято решение о судьбе газона, – сообщил "СЭ" источник в Петербурге. – Вариантов два – либо эксперты примут решение о том, что газон можно вылечить и привести в норму к стартующему 17 июня Кубку конфедераций, либо поле надо будет перестилать экстренным методом.--------------------- Перестилка газона это примерно 7 миллиардов рублей ! Опять бюджет РОССИИ будет оплачивать из денег бабушек и детей ??? 19:21 ----------------- Ты идиот??
19:30
Andrewxyz
А вообще пофиг на КК.
19:25
Andrewxyz
Пусть коврики в фикс-прайс купят, сойдет.
19:24
regiment
экстренные методы в России отработаны. ярд сверху и за одну ночь все сделают
19:23
Хряк
– 11 мая будет принято решение о судьбе газона, – сообщил "СЭ" источник в Петербурге. – Вариантов два – либо эксперты примут решение о том, что газон можно вылечить и привести в норму к стартующему 17 июня Кубку конфедераций, либо поле надо будет перестилать экстренным методом.--------------------- Перестилка газона это примерно 7 миллиардов рублей ! Опять бюджет РОССИИ будет оплачивать из денег бабушек и детей ???
19:21
Табунщик
Пускай попросят СПАРТАК, он продаст ЧЕМПИОНСКИЙ газон бомжам, глядишь на таком газоне и в футбол играть научатся :)))
19:20
Производственник
кто и где эта сволочь из Зенита которая контролировала строительство поля
19:16
баламошка
Распил-Арена - кормилица российских и иностранных чиновников) Легенды об арене, сделанной из золота, от которой слитки драгоценного металла отваливаются бесконечным жёлтым водопадом, дошли и до международного сообщества чиновников. Теперь станут посылать целые экспедиции бюрократов для того, чтобы они смогли накормить золотом свои голодные семьи.
19:16
Питерец
Сравняйте уже с землей это позорище. И всех причастных за 10 лет - в Колыму на нары.
19:11
Спринт
Когда в показной штурмовщине доляпывали не доляпанное, то о такой мелочи как футбольное поле никто и не думал. и никогда на этой хламиде "Распил-Арены" не будет нормальный условий ни для игры в футбол, ни для болельщиков.
19:11
баламошка
Обратно улетят с самолётом, набитым миллиардами российских бабушек. Позорная Распилка. Теперь ещё и иностранцы с неё бабло иметь будут.
19:07
DukalisIvan
самир Насри не поможет
19:03
DukalisIvan
самир?
19:03
Thomas_Boy_
Придется взятку давать.
19:01