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В ФИФА сделали заявление о вибрации поля в Санкт-Петербурге

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24 октября. Санкт-Петербург. Первое тестирование выкатного поля на стадионе.Щекотливая вибрация. ФИФА забраковала поле "Санкт-Петербурга"

Пресс-служба ФИФА сделала заявление о ситуации с вибрацией поля стадиона в Санкт-Петербурге, на котором пройдут матчи Кубка конфедераций и чемпионат мира-2018. Организация подтвердила наличие проблем с полем арены, о которых сообщалось ранее.

– Во время последнего совместного визита FIFA и Оргкомитета "Россия-2018" на "Стадион Санкт-Петербург", который состоялся 31 октября 2016 года, была выявлена проблема со стабилизацией поля, – говорится в ответе пресс-службы ФИФА на запрос "СЭ". - Представители городских властей признали наличие сложностей. Также была достигнута договоренность, что инженеры вскоре предложат решение, которое позволит стабилизировать поле. ФИФА будет следить за развитием ситуации. (Сергей ЕГОРОВ)

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КОММЕНТАРИИ (1)
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зенит-супер-чемпион

молодцы инженеры. подготовили грамотное поле. теперь надо доделать так, чтобы оно правильно наклонялось и вибрировало в правильное время и место.

19:53

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