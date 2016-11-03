В ФИФА сделали заявление о вибрации поля в Санкт-Петербурге

Пресс-служба ФИФА сделала заявление о ситуации с вибрацией поля стадиона в Санкт-Петербурге, на котором пройдут матчи Кубка конфедераций и чемпионат мира-2018. Организация подтвердила наличие проблем с полем арены, о которых сообщалось ранее.

– Во время последнего совместного визита FIFA и Оргкомитета "Россия-2018" на "Стадион Санкт-Петербург", который состоялся 31 октября 2016 года, была выявлена проблема со стабилизацией поля, – говорится в ответе пресс-службы ФИФА на запрос "СЭ". - Представители городских властей признали наличие сложностей. Также была достигнута договоренность, что инженеры вскоре предложат решение, которое позволит стабилизировать поле. ФИФА будет следить за развитием ситуации. (Сергей ЕГОРОВ)