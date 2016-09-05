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Суд в сентябре-октябре рассмотрит иски бывших подрядчиков строительства арены в Питере

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Арбитражный суд Москвы в сентябре-октябре рассмотрит иски корпораций "Трансстрой" и "Трансстрой-СПб" ("Инжтрансстроя-СПб") с требованием отмены решений ФАС о включении этих компаний в реестр недобросовестных поставщиков, информирует портал "Электронное правосудие". Экс-подрядчики строительства арены в Петербурге настаивают на признании недействительным решения ФАС от 11 августа. Слушания по соответствующему иску "Инжтрансстроя-СПб" назначены на 27 сентября, по иску инжиниринговой корпорации "Трансстрой" – на 18 октября.

Напомним, в июле стало известно о расторжении соответствующих контрактов с  "Трансстрой-СПб" и "Инжиниринговой корпорацией "Трансстрой" на строительство стадиона. Комитет по строительству Петербурга выбрал "Метрострой" в качестве нового подрядчика.

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