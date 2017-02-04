СМИ: на строительстве "Ростов-Арены" погиб рабочий

Трагедия произошла на строительстве "Ростов-Арены", сообщает bloknot-rostov.ru. На 20-летнего рабочего упал металлический настил. По словам очевидцев, мужчина пролежал без сознания два часа, пока не подъехала скорая помощь, и скончался сегодня в больнице.

Стадион в Ростове-на-Дону будет готов к концу года. Он примет четыре матча группового турнира и встречу 1/8 финала чемпионата мира-2018.