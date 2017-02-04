08:29 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

СМИ: на строительстве "Ростов-Арены" погиб рабочий

0
0
0

Трагедия произошла на строительстве "Ростов-Арены", сообщает bloknot-rostov.ru. На 20-летнего рабочего упал металлический настил. По словам очевидцев, мужчина пролежал без сознания два часа, пока не подъехала скорая помощь, и скончался сегодня в больнице. 

Стадион в Ростове-на-Дону будет готов к концу года. Он примет четыре матча группового турнира и встречу 1/8 финала чемпионата мира-2018.

Дополнительная информация

http://bloknot-rostov.ru/news/molodoy-rabochiy-pogib-pod-upavshim-nastilom-na-st-813982

0
0
0
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ