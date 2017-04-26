Система видеоповторов будет использована на чемпионате мира-2018

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино подтвердил, что на чемпионате мира-2018, который пройдет в России, будет использована система видеоповторов. Он добавил, что ранее ФИФА получала только положительные отзывы об этой системе.

– Мы будем использовать систему видеоповторов на чемпионате мира в 2018 году, – приводит AFP слова Инфантино. – Мы получали только положительные отзывы об этой системе.

Ранее сообщалось, что система видеопомощи вместе с системой определения взятия ворот будет использована как на ЧМ-2018, так и на предстоящем Кубке конфедераций-2017.