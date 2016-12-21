09:00 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Ричард Паунд: "Чем дольше ждет ФИФА, тем сложнее перенести ЧМ-2018 из России"

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Член МОК, основатель ВАДА и автор первого отчета о российском допинге в эксклюзивном интервью "СЭ" поделился мнением о докладе коллеги Ричарда Макларена. При этом Паунд не смог определенно ответить на вопрос, реален ли перенос ЧМ-2018 из России.

– Россия уже потеряла право проведения чемпионата мира по бобслею в 2017 году в Сочи, хотя никаких официальных обвинений спортсменам пока не предъявлено. На ваш взгляд, это справедливо?

– Я думаю, международная бобслейная федерация уже знает имена спортсменов, замешанных в допинговых делах. К тому же многие атлеты из других стран заявили о нежелании приезжать в Россию на чемпионат мира. В совокупности это и привело к переносу.

– Вам кажется реальным, чтобы точно так же Россия потеряла и право проведения чемпионата мира по футболу в 2018 году? Британские СМИ написали, что ФИФА уже начала предварительное расследование.

– Я недостаточно знаю о внутренних делах ФИФА, чтобы сказать тут что-то определенное. Но ясно, что чем дольше ФИФА ждет, тем сложнее будет принять решение о переносе чемпионата. Там уже возникнет масса проблем с логистикой и тому подобным.

Ричард Паунд: "Если решение МОК по России не удовлетворит ВАДА, то будет суд"

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КОММЕНТАРИИ (4)
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Алый Дракон

Да ежу было понятно, что это и была главная цель с самого начала!... Тема про бойкот проканала - теперь будут договариваться о бойкоте в футболе! Только вот для этого нужны более серьезные фамилии, чем наркоманы Еременко с Соломатиным, да узбек Ахмедов... И, чтобы допингеров было человек 100 - вот это нормально будет! И подкинуть г...а на вентилятор на Западе...

10:11

Алексей Х

одни Ричарды...

09:54

S.U.B.A.

Ещё полтора года впереди!а я сразу написал что ЧМ в России не будет!

09:47

акробат

зачем вы своими руками то ворошите это? не хотите, чтоб ЧМ-18 был в России, бойкотируйте турнир вместе с пиндосами

09:34

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Материалы других СМИ