Ричард Паунд: "Чем дольше ждет ФИФА, тем сложнее перенести ЧМ-2018 из России"

Член МОК, основатель ВАДА и автор первого отчета о российском допинге в эксклюзивном интервью "СЭ" поделился мнением о докладе коллеги Ричарда Макларена. При этом Паунд не смог определенно ответить на вопрос, реален ли перенос ЧМ-2018 из России.

– Россия уже потеряла право проведения чемпионата мира по бобслею в 2017 году в Сочи, хотя никаких официальных обвинений спортсменам пока не предъявлено. На ваш взгляд, это справедливо?

– Я думаю, международная бобслейная федерация уже знает имена спортсменов, замешанных в допинговых делах. К тому же многие атлеты из других стран заявили о нежелании приезжать в Россию на чемпионат мира. В совокупности это и привело к переносу.

– Вам кажется реальным, чтобы точно так же Россия потеряла и право проведения чемпионата мира по футболу в 2018 году? Британские СМИ написали, что ФИФА уже начала предварительное расследование.

– Я недостаточно знаю о внутренних делах ФИФА, чтобы сказать тут что-то определенное. Но ясно, что чем дольше ФИФА ждет, тем сложнее будет принять решение о переносе чемпионата. Там уже возникнет масса проблем с логистикой и тому подобным.

Ричард Паунд: "Если решение МОК по России не удовлетворит ВАДА, то будет суд"