Ричард Паунд: "Чем дольше ждет ФИФА, тем сложнее перенести ЧМ-2018 из России"

Член МОК, основатель ВАДА и автор первого отчета о российском допинге в эксклюзивном интервью "СЭ" поделился мнением о докладе коллеги Ричарда Макларена. При этом Паунд не смог определенно ответить на вопрос, реален ли перенос ЧМ-2018 из России.
– Россия уже потеряла право проведения чемпионата мира по бобслею в 2017 году в Сочи, хотя никаких официальных обвинений спортсменам пока не предъявлено. На ваш взгляд, это справедливо?
– Я думаю, международная бобслейная федерация уже знает имена спортсменов, замешанных в допинговых делах. К тому же многие атлеты из других стран заявили о нежелании приезжать в Россию на чемпионат мира. В совокупности это и привело к переносу.
– Вам кажется реальным, чтобы точно так же Россия потеряла и право проведения чемпионата мира по футболу в 2018 году? Британские СМИ написали, что ФИФА уже начала предварительное расследование.
– Я недостаточно знаю о внутренних делах ФИФА, чтобы сказать тут что-то определенное. Но ясно, что чем дольше ФИФА ждет, тем сложнее будет принять решение о переносе чемпионата. Там уже возникнет масса проблем с логистикой и тому подобным.
Ричард Паунд: "Если решение МОК по России не удовлетворит ВАДА, то будет суд"
Алый Дракон
Да ежу было понятно, что это и была главная цель с самого начала!... Тема про бойкот проканала - теперь будут договариваться о бойкоте в футболе! Только вот для этого нужны более серьезные фамилии, чем наркоманы Еременко с Соломатиным, да узбек Ахмедов... И, чтобы допингеров было человек 100 - вот это нормально будет! И подкинуть г...а на вентилятор на Западе...
10:11
Алексей Х
одни Ричарды...
09:54
S.U.B.A.
Ещё полтора года впереди!а я сразу написал что ЧМ в России не будет!
09:47
акробат
зачем вы своими руками то ворошите это? не хотите, чтоб ЧМ-18 был в России, бойкотируйте турнир вместе с пиндосами
09:34