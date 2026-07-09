Захарова призвала федерации работать над допуском российских спортсменов на международные соревнования

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в разговоре с «СЭ» отреагировала на решение Международной федерации волейбола (ФИВБ) снять все ограничения с российских команд.

— Международная федерация волейбола сняла все ограничения с российских сборных. Как вы считаете, можно ли ожидать допуска наших спортсменов и в других видах спорта?

— «Ожидать» не надо, надо работать, — сказала Захарова «СЭ».

7 июля Международный олимпийский комитет (МОК) временно восстановил членство Олимпийского комитета России (ОКР) и рекомендовал международным спортивным федерациям снять все ограничения с российских спортсменов.

В марте 2022 года ФИВБ отстранила от международных турниров под эгидой организации сборные и клубы из России и Белоруссии. Кроме того, Россия потеряла право на проведение мужского чемпионата мира по волейболу, который должен был пройти в 10 российских городах с 26 августа по 11 сентября 2022 года.

В мае 2026 года ФИВБ допустила сборные Белоруссии к международным турнирам.