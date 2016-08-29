Павел Дацюк: "Буду надеяться, что сборная России завоюет золото на чемпионате мира-2018"

Нападающий СКА и сборной России Павел Дацюк в интервью пресс-службе ФИФА выразил надежду на то, что футбольная национальная команда завоюет золотые медали чемпионата мира-2018. По словам форварда, если россияне выступят не хуже, чем на Euro-2008, то это будет хорошим результатом.

- Бразилец Пеле однажды сказал одну из самых известных фраз про российский футбол. "Россия станет чемпионом мира по футболу тогда, когда Бразилия станет чемпионом мира в хоккее". Учитывая огромные ожидания от домашнего ЧМ-2018, не могу не спросить – как обстоят дела с хоккеем в Бразилии?

- Бразильцы никак не могут лед у себя залить. Климат не позволяет, наверное. Так что в будущем нам нужно только на себя рассчитывать.

- А если серьезно. Что должно произойти, чтобы Россия стала чемпионом на домашнем первенстве?

- Если команда будет играть как единое целое, если у нас будет сумасшедшая поддержка болельщиков – это и есть шанс. Я, конечно, буду болеть по максимуму и надеяться, что российская сборная завоюет золото, но даже если мы выступим примерно так же, как на Euro-2008, и выйдем в полуфинал, то это тоже будет хорошим результатом.

- В 2014 году вы сказали о том, что осуществили свою футбольную мечту – побывали на финале Лиги чемпионов. О чем теперь мечтает Павел Дацюк?

- У меня еще много всего. Хочется и на "Барселону" в Испании посмотреть, и на английский футбол хоть раз попасть. А финал Лиги чемпионов – да, это было большое зрелище. Команды показали очень хороший футбол, интригу держали до самого конца. Мне очень понравилось.