Известный фотограф к ЧМ-2018 сделает проект о футболе в России

Знаменитый бразильский фотограф Кайо Вилела станет автором проекта "Футбол без границ", где расскажет о футболе в России. Героями его снимков станут молодые футболисты "Урала".

- Молодые игроки футбольного клуба "Урал" станут участниками проекта "Футбол без границ" бразильского фотографа Кайо Вилелы, - цитирует Welcome2018.com заведующую екатеринбургским фотомузеем "Дом Метенкова" Кристину Горланову. - Вилела приехал в Россию, чтобы в преддверии ЧМ-2018 по футболу дополнить свой проект снимками россиян, играющих в футбол на различных городских площадках и во дворах, поэтому юношескую сборную екатеринбургского клуба фотограф снимет не на домашней арене, а в городском пространстве. Для него футбол - дворовая история, в его снимках, как правило, участвуют дети или игроки любительских лиг.

Вилела - известный фотожурналист, сотрудничающий с рядом авторитетных журналов, включая National Geographic. Больше десяти лет он работает над грандиозным фотопроектом о дворовом футболе, в рамках которого уже посещал Россию и снимал в Туве и на Дальнем Востоке. В ближайшее время фотограф собирается снимать любительские матчи также в Санкт-Петербурге, Красноярске и Владивостоке.

Чемпионат мира-2018 пройдет в 11 городах России на 12 стадионах с 14 июня по 15 июля.