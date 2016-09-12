Источник: Миллер остался разочарован стадионом в Петербурге

Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер осмотрел строящийся стадион на Крестовском острове, информирует "Фонтанка". Руководитель осмотрел VIP-зону, откуда он сам будет наблюдать за матчами "Зенита". При этом глава "Газпрома" чуть не стукнулся каской о потолок, высота которого составляет 1,85 метра.
Также Миллер посетил ресторан для VIP-посетителей, спроектированный почти без окон. Еще ему показали логистику для будущих вип-групп. Отмечается также, что глава газовой корпорации не проронил ни слова, но, судя по его лицу, он был разочарован увиденным.
Samsar63
Надеюсь, что высота основных помещений VIP-зоны не 1,85 метра, а это какой-нибудь тайный лаз или задний проход в нее.) А то это не VIP-зона, а конура какая-то, причем вез оконцев и дверей.)
15:48
Присядь
Прямо Багси Сигал. Потолок низкий, ресторан без окон... Сигала, правда, в итоге расстреляли.
15:46
эстонский армеец
Кого сделают виновным за такую стройку? Или в Питере их не может быть - т.к. "главный" тоже оттуда?
15:24
zae1976
Зачем в городе Герое детские сады и школы? Пусть дети сразу все на стройку идут и бесплатно достраивают эту конструкцию вместе с родителями!!!
14:48
heimat
ЭТО ПРОВАЛ........верните деньги пенсионерам, а не поднимайте пенсионный возраст до 65!
14:31
Crash_Course
Надо всё перестроить! Немедленно!! А то к декабрю можно не успеть. Пилите, Алексей Борисович, пилите, он золотой!
14:25
Гаттузо крут!!!!
Все нормально! Просто скоро всем вип персонам отрубят головы и высота потолка станет достаточной.
14:24
heawy67
Придётся ещё пару лярдов потратить!
14:20
HAZELSAMARA
Не следует ли выгнать Миллера с должности, назначив вместо него человека более умного и менее рослого?
14:16