Источник: Миллер остался разочарован стадионом в Петербурге

Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер осмотрел строящийся стадион на Крестовском острове, информирует "Фонтанка". Руководитель осмотрел VIP-зону, откуда он сам будет наблюдать за матчами "Зенита". При этом глава "Газпрома" чуть не стукнулся каской о потолок, высота которого составляет 1,85 метра.

Также Миллер посетил ресторан для VIP-посетителей, спроектированный почти без окон. Еще ему показали логистику для будущих вип-групп. Отмечается также, что глава газовой корпорации не проронил ни слова, но, судя по его лицу, он был разочарован увиденным.