14:03 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Источник: Миллер остался разочарован стадионом в Петербурге

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Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер осмотрел строящийся стадион на Крестовском острове, информирует "Фонтанка". Руководитель осмотрел VIP-зону, откуда он сам будет наблюдать за матчами "Зенита". При этом глава "Газпрома" чуть не стукнулся каской о потолок, высота которого составляет 1,85 метра.

Также Миллер посетил ресторан для VIP-посетителей, спроектированный почти без окон. Еще ему показали логистику для будущих вип-групп. Отмечается также, что глава газовой корпорации не проронил ни слова, но, судя по его лицу, он был разочарован увиденным.

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http://www.fontanka.ru/2016/09/12/056/

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КОММЕНТАРИИ (9)
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Samsar63

Надеюсь, что высота основных помещений VIP-зоны не 1,85 метра, а это какой-нибудь тайный лаз или задний проход в нее.) А то это не VIP-зона, а конура какая-то, причем вез оконцев и дверей.)

15:48

Присядь

Прямо Багси Сигал. Потолок низкий, ресторан без окон... Сигала, правда, в итоге расстреляли.

15:46

эстонский армеец

Кого сделают виновным за такую стройку? Или в Питере их не может быть - т.к. "главный" тоже оттуда?

15:24

zae1976

Зачем в городе Герое детские сады и школы? Пусть дети сразу все на стройку идут и бесплатно достраивают эту конструкцию вместе с родителями!!!

14:48

heimat

ЭТО ПРОВАЛ........верните деньги пенсионерам, а не поднимайте пенсионный возраст до 65!

14:31

Crash_Course

Надо всё перестроить! Немедленно!! А то к декабрю можно не успеть. Пилите, Алексей Борисович, пилите, он золотой!

14:25

Гаттузо крут!!!!

Все нормально! Просто скоро всем вип персонам отрубят головы и высота потолка станет достаточной.

14:24

heawy67

Придётся ещё пару лярдов потратить!

14:20

HAZELSAMARA

Не следует ли выгнать Миллера с должности, назначив вместо него человека более умного и менее рослого?

14:16

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