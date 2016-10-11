Иранским болельщикам запрещено радоваться во время матча с Кореей

Иранские болельщики получили ряд ограничений на матч отборочного турнира чемпионата мира-2018 их национальной команды против Кореи, сообщает AS. Фанаты не смогут во время поединка выражать радость на стадионе, а также должны одеться в черные цвета. Это связано с мусульманским религиозным праздником Ашура, который является днем памяти имама Хусейна, погибшего в 680 году.

Кроме того, на стадионе будут развернуты два больших черных флага размером в 75 квадратных метров каждый. Корейские игроки согласились надеть траурный повязки в дань уважения иранских традиций.