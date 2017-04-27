Французская прокуратура расследует обстоятельства получения Россией права проведения ЧМ-2018

Французская прокуратура ведет расследование обстоятельств получения Россией и Катаром права проведения ЧМ-2018 и ЧМ-2022 соответственно. Как сообщает Le Monde, делом занимается финансовый отдел национальной прокуратуры, которая рассматривает вопрос с точки зрения коррупционной составляющей и возможного наличия сговора.

По данным источника, французские следователи, открывшие дело еще в прошлом году, но не афишировавшие это, летали в Швейцарию, где встречались с бывшим президентом ФИФА Йозефом Блаттером. Он был допрошен 20 апреля в качестве свидетеля. Работа ведется во взаимодействии с прокуратурой Швейцарии, которая совместно с властями США занимается расследованием коррупции в ФИФА.

Сам Блаттер после якобы состоявшегося допроса рассказал СМИ о встрече с американскими и швейцарскими следователями. Его адвокат же отказался комментировать информацию о работе над делом французской прокуратуры.

Основное внимание прокуратуры Франции приковано к французам, которые фигурируют в этом деле. Речь в первую очередь о главе УЕФА Мишеле Платини, который еще не был допрошен французами, а также бывшем генсеке ФИФА Жероме Вальке. Изучается связь фигурантов с представителями оргкомитета "Катар-2022".

Источник отмечает, что швейцарская прокуратура, занимающаяся расследованием коррупции в ФИФА с марта 2015 года, выявила 152 подозрительные финансовые операции. При этом уже 12 из 22 членов исполкома ФИФА, которые голосовали на выборах хозяев ЧМ-2018 и ЧМ-2022, либо дисквалифицированы, либо уволены в связи с расследованием.