Французская прокуратура расследует обстоятельства получения Россией права проведения ЧМ-2018

Французская прокуратура ведет расследование обстоятельств получения Россией и Катаром права проведения ЧМ-2018 и ЧМ-2022 соответственно. Как сообщает Le Monde, делом занимается финансовый отдел национальной прокуратуры, которая рассматривает вопрос с точки зрения коррупционной составляющей и возможного наличия сговора.
По данным источника, французские следователи, открывшие дело еще в прошлом году, но не афишировавшие это, летали в Швейцарию, где встречались с бывшим президентом ФИФА Йозефом Блаттером. Он был допрошен 20 апреля в качестве свидетеля. Работа ведется во взаимодействии с прокуратурой Швейцарии, которая совместно с властями США занимается расследованием коррупции в ФИФА.
Сам Блаттер после якобы состоявшегося допроса рассказал СМИ о встрече с американскими и швейцарскими следователями. Его адвокат же отказался комментировать информацию о работе над делом французской прокуратуры.
Основное внимание прокуратуры Франции приковано к французам, которые фигурируют в этом деле. Речь в первую очередь о главе УЕФА Мишеле Платини, который еще не был допрошен французами, а также бывшем генсеке ФИФА Жероме Вальке. Изучается связь фигурантов с представителями оргкомитета "Катар-2022".
Источник отмечает, что швейцарская прокуратура, занимающаяся расследованием коррупции в ФИФА с марта 2015 года, выявила 152 подозрительные финансовые операции. При этом уже 12 из 22 членов исполкома ФИФА, которые голосовали на выборах хозяев ЧМ-2018 и ЧМ-2022, либо дисквалифицированы, либо уволены в связи с расследованием.
морпех
Ну так уж и поражения...зато у них не будут фасады 400 - т домов заборами закрывать от иностранцев!
20:55
Vlаdimir
Как же задолбали эти "демократы" не способные признать свои поражения ...
20:49
морпех
Пожалуй,после матча Позор - Урал...чего - то и не хочется на чемп...хотя в 2 км.стадион строится...Может уж отобрали бы...дороги уже и так достроят,стадион для детей(ну так было написано)тоже!
20:46
vialiy
Прав был вчера Жириновский по поводу упреждающего удара по мерикосам... Ибо они это сделают первыми.
20:45
Kupservas
Комменты отсутствуют... Все в засаде...
20:25