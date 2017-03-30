12:42 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Дисквалификации Месси посодействовал бразильский футбольный функционер

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23 марта. Буэнос-Айрес. Аргентина - Чили - 1:0. Лионель МЕССИ и помощник главного арбитра Эмерсон Аугусту ДО КАРВАЛЬЮ.По губам! За что на самом деле наказали Месси

Председатель судейского комитета Конфедерации футбола Южной Америки (КОНМЕБОЛ) Уилсон Сенеме посодействовал дисквалификации нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси, утверждает Ole.com.ar.

Функционер направил видео с эпизодом, который возник в матче отборочного турнира чемпионата мира-2018 между аргентинцами и Чили (1:0), в Международную федерацию футбола (ФИФА). После просмотра записи ФИФА приняла решение об отстранении форварда от участия в четырех международных играх, а также штрафе в размере 10 тысяч швейцарских франков.

Ранее сообщалось, что 29-летний аргентинец обратился с письмом к ФИФА, в котором отрицает обвинения в оскорблении судьи. Месси извинился за сказанное, но подчеркнул, что слова не были сказаны в адрес арбитра.

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Материалы REN-TV

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