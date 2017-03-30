Дисквалификации Месси посодействовал бразильский футбольный функционер

Председатель судейского комитета Конфедерации футбола Южной Америки (КОНМЕБОЛ) Уилсон Сенеме посодействовал дисквалификации нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси, утверждает Ole.com.ar.

Функционер направил видео с эпизодом, который возник в матче отборочного турнира чемпионата мира-2018 между аргентинцами и Чили (1:0), в Международную федерацию футбола (ФИФА). После просмотра записи ФИФА приняла решение об отстранении форварда от участия в четырех международных играх, а также штрафе в размере 10 тысяч швейцарских франков.

Ранее сообщалось, что 29-летний аргентинец обратился с письмом к ФИФА, в котором отрицает обвинения в оскорблении судьи. Месси извинился за сказанное, но подчеркнул, что слова не были сказаны в адрес арбитра.