09:22 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Дешам внес три изменения в заявку сборной Франции на ближайшие игры

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Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам внес три изменения в заявку команды к товарищеской игре против Италии (1 сентября) и отборочному матчу чемпионата мира-2018 с Белоруссией (6 сентября). После консультаций с клубными врачами специалист решил вычеркнуть из заявки полузащитника Набиля Фекира и нападающего Александра Ляказетта (оба – "Лион"), а также хавбека "Кристал Пэлас" Йоана Кабая, сообщает пресс-служба местной федерации футбола.

Вместо перечисленных футболистов в состав сборной были приглашены полузащитники Усман Дембеле ("Боруссия" Дортмунд) и Жоффре Кондогбья ("Интер"), а также нападающий Кевин Гамейро ("Атлетико").

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