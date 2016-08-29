Дешам внес три изменения в заявку сборной Франции на ближайшие игры

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам внес три изменения в заявку команды к товарищеской игре против Италии (1 сентября) и отборочному матчу чемпионата мира-2018 с Белоруссией (6 сентября). После консультаций с клубными врачами специалист решил вычеркнуть из заявки полузащитника Набиля Фекира и нападающего Александра Ляказетта (оба – "Лион"), а также хавбека "Кристал Пэлас" Йоана Кабая, сообщает пресс-служба местной федерации футбола.
Вместо перечисленных футболистов в состав сборной были приглашены полузащитники Усман Дембеле ("Боруссия" Дортмунд) и Жоффре Кондогбья ("Интер"), а также нападающий Кевин Гамейро ("Атлетико").