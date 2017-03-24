Букмекеры считают сборную Италии фаворитом в матче со сборной Албании

24 марта состоится матч отборочного турнира чемпионата мира-2018 Италия – Албания. Начало – в 22:45 по московскому времени.
Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч Италия – Албания
По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является сборная Италии. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.
Коэффициент Winline: П1 1,22 – Н 5,90 – П2 16,00
Трансляция матча Италия – Албания 24 марта
"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча Италия – Албания.
Прямая трансляция матча Италия – Албания 24 марта на канале "Матч! Футбол 2".
Статистика личных встреч
Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +1=0-0, 1 – 0.
Результаты последних матчей
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Дата
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Турнир
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Команды
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Счет
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18 ноября 2014 года
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Товарищеский матч
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Италия – Албания
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1:0
miker65
А у наших с Котом, Кот -фаворит? Кто знает?
15:20
баламошка
Всем бы такую чуйку как у этих букмекеров.
14:54