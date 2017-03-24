Букмекеры считают сборную Италии фаворитом в матче со сборной Албании

24 марта состоится матч отборочного турнира чемпионата мира-2018 Италия – Албания. Начало – в 22:45 по московскому времени.

Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч Италия – Албания

По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является сборная Италии. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.

Коэффициент Winline: П1 1,22 – Н 5,90 – П2 16,00

Трансляция матча Италия – Албания 24 марта

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча Италия – Албания.

Прямая трансляция матча Италия – Албания 24 марта на канале "Матч! Футбол 2".

Статистика личных встреч

Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +1=0-0, 1 – 0.

Результаты последних матчей