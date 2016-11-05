Бразильская "Мисс Бум-Бум"-2015 готова снятся голой с Забивакой

Бразильская модель Playboy Сьюзи Кортес подчеркнула, что посетит Кубок конфедераций-2017 в России и выразила мнение, что бывший капитан сборной России Андрей Аршавин лучше, чем португалец Криштиану Роналду. Несколько дней назад Кортес снялась в откровенной фотосессии, посвященной раскрутке талисмана ЧМ-2018 волка Забиваки.

– Уже скоро приеду в Россию в 2017 году на Кубок конфедераций, – цитирует lenta.ru Мне поступило приглашение от организаторов, и я обязательно им воспользуюсь. Мне очень нравятся российские футболисты. Я видела их на ЧМ-2014, а теперь, надеюсь, мне удастся с ними познакомиться! Они все очень симпатичные и воспитанные, в отличие от латиноамериканцев. Русские не такие горячие.

– Вы стали промоутером официального символа мундиаля в России. Знаете, как зовут нашего маскота?

– Это волк по имени Забивака! Когда выбирали между котом, тигром и волком, я как раз болела за Забиваку! Надеюсь, он принесет удачу российской команде. На ЧМ-2018 буду болеть за россиян! Кстати, я готовлю большой сюрприз для российских болельщиков. Собираюсь сделать фото, на котором я предстану совершенно голой, а на груди будет изображен Забивака!

– Вы знаете каких-нибудь российских футболистов?

– Знаю Андрея Аршавина. Он еще играл за лондонский "Арсенал", только почему-то сейчас не выступает за сборную.

– Несколько дней назад в интервью вы заявили, что Аршавин лучше Роналду. Почему вы так считаете?

– Аршавин лучше Роналду, потому что он хороший футболист. Криштиану Роналду меня совершенно не привлекает.