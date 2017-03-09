Алексей Сорокин: "Проблема хулиганизма справедлива не только для России, но и для многих футбольных стран"

Генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин заявил, что не только в России есть проблемы с футбольными хулиганами. Также руководитель отметил, что организация принимает меры для комфортного посещения болельщиками чемпионата мира-2018.

– Фильм BBC оголил проблему хулиганизма в России. Так ли она значительна?

– Футбол – это спорт номер один во многих странах, – сказал Сорокин. – Конечно, он привлекает огромное количество людей, бывает, возникают проблемы хулиганства. Но эта проблема справедлива не только для России, а для многих стран, где футбол занимает такое важное место. Бывают отдельные случаи, но это не тенденция. Мы принимаем все меры для того, чтобы болельщики чувствовали себя комфортно в нашей стране. Мы четко знаем, кто придет на стадион, потому что есть система идентификации болельщиков.

– Сегодня было анонсировано представление нового посла чемпионата мира, но оно не состоялось. Почему?

– Причина проста. Валерий Гергиев заболел. Он очень хотел приехать, но по состоянию здоровья не смог. Мы перенесли церемонию на другую дату, его назначение неизбежно, ведь он был с нами в Цюрихе, когда Россия получила право на проведение чемпионата мира. (Гоша ЧЕРНОВ)